Волынец: в аварии на шахте во Львовской области погибли 10 шахтеров

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Согласно обновленным данным, десять горняков погибли в результате аварии на шахте во Львовской области, двое в тяжелом состоянии, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Во время взрыва погибли десять шахтеров, двое находятся в тяжелом состоянии", — написал Волынец на странице в Facebook.

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В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". В профсоюзе горняков Украины заявили, что там произошел взрыв метана, погибли 11 человек, семь пострадали. По данным госслужбы по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 остается неизвестной.