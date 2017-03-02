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    Волынец: в аварии на шахте во Львовской области погибли 10 шахтеров

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (8)

    (обновлено: )61
    Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, двое горняков шахты "Степная" предприятия "Львовуголь" находятся в тяжелом состоянии.
    Михаил Волынец
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Согласно обновленным данным, десять горняков погибли в результате аварии на шахте во Львовской области, двое в тяжелом состоянии, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "Во время взрыва погибли десять шахтеров, двое находятся в тяжелом состоянии", — написал Волынец на странице в Facebook.

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    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". В профсоюзе горняков Украины заявили, что там произошел взрыв метана, погибли 11 человек, семь пострадали. По данным госслужбы по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 остается неизвестной.

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