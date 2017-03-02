Авария на шахте во Львовской области: в ГСЧС назвали число погибших

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В четверг на шахте во Львовской области произошел мощный взрыв, по последним данным, погибли 8 человек, еще шесть горняков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе.

"2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы", — говорится в сообщении.

На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли. Шесть человек с травмами подняты на поверхность.

Судьба 24 горняков остается неизвестной.

Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минуглепрома и ГСЧС.