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    Авария на шахте во Львовской области: в ГСЧС назвали число погибших

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (8)

    (обновлено: )27711
    Согласно данным, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли. Шесть человек с травмами подняты на поверхность.
    Шахтер. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В четверг на шахте во Львовской области произошел мощный взрыв, по последним данным, погибли 8 человек, еще шесть горняков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе.

    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook
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    "2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы", — говорится в сообщении.

    На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли. Шесть человек с травмами подняты на поверхность.

    Судьба 24 горняков остается неизвестной.

    Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минуглепрома и ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что в Нововолынской шахте трое горняков пострадали из-за нехватки кислорода. Также сообщалось, что на шахте "Видродження" государственного предприятия "Львовуголь" во время рабочей смены тяжело травмирован 42-летний горняк.
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