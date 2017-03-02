При обвале на шахте во Львовской области засыпало 30 человек - депутат

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В результате обвала на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" засыпало 30 человек, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

"Обвал случился на глубине 550 метров. Засыпано 30 человек (119 конвейерный штрек). Трое людей находятся без вести (пропавшими — Ред.)", — написал Зинеквич в Facebook.

Он сообщил, что в связи с проведением спасательных работ на шахте в селе Глухов полиция просит ограничить движение и не допускать загрузки и блокирования подъездов к населенному пункту.

"Полиция просит пропускать спасательную технику и кареты скорой помощи, по возможности не останавливать автомобили на обочинах и не загромождать проезд", — уточнил депутат.