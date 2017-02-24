Фонсека о проигрыше "Шахтера": мы столкнулись с судейским позорищем

пресс-служба "Шахтера"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры.

Накануне в Харькове испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

"Сельта" – великая команда, но сегодня мы проиграли не им, а арбитрам. Никакого пенальти не было, и наш гол был абсолютно чистым, до офсайда был метр. Это позор. Мы вылетели из Лиги Европы из-за арбитров. В эпизоде с пенальти должна быть желтая карточка сопернику. Арбитр хотел ее дать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю. Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами", — сказал Фонсека в комментарии телеканалу "Футбол 1".

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Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.