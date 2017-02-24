наверх
24.02.201711:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Фонсека о проигрыше "Шахтера": мы столкнулись с судейским позорищем

    (обновлено: )9610
    Главный тренер "горняков" уверен, что в проигрыше донецкой команды виноват арбитр. Паулу Фонсека считает, что пенальти в конце второго тайма был назначен несправедливо.
    Матч Шахтер - Гент
    пресс-служба "Шахтера"

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры.

    Накануне в Харькове испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

    Поражение Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча. Видео
    Канал PRO SPORT на Youtube
    Поражение "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча

    "Сельта" – великая команда, но сегодня мы проиграли не им, а арбитрам. Никакого пенальти не было, и наш гол был абсолютно чистым, до офсайда был метр. Это позор. Мы вылетели из Лиги Европы из-за арбитров. В эпизоде с пенальти должна быть желтая карточка сопернику. Арбитр хотел ее дать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю. Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами", — сказал Фонсека в комментарии телеканалу "Футбол 1".

    Читайте также: Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

    Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан на Мюнхенской конференции по безопасности
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Николай Давидюк
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения