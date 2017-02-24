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    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

    24
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Игроки Шахтера
    Игроки Сельты
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Шахтер - Сельта
    Шахтер - Сельта
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Игроки Шахтера
    Игроки "Шахтера"
    ФК Шахтер Донецк
    Игроки Сельты
    Игроки "Сельты"
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Шахтер - Сельта
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    @UEFAcom_ru
    Шахтер - Сельта
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове
    ФК Шахтер Донецк

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    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

    Испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

    Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.

    Смотрите также: Поражение "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча

    Соперник "Сельты" по 1/8 финала Лиги Европы станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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