Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

Испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.
Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.
Смотрите также: Поражение "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Обзор матча
Соперник "Сельты" по 1/8 финала Лиги Европы станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.