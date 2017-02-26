"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Матч прошел в воскресенье в Харькове и завершился со счетом 2:1. У "Шахтера" отличились Виктор Коваленко (63-я минута) и Факундо Феррейра (90), у "Ворсклы" — Дмитрий Хлёбас (27). "Ворскла" заканчивала встречу в меньшинстве после удаления Евгения Заричнюка (90), сообщает Р-Спорт.

"Шахтер" набирает 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины На второй строчке — киевское "Динамо".

Напомним, тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры. Ранее в Харькове испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.