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    "Шахтер" обыграл "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

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    Встреча прошла в воскресенье в Харькове и завершилась со счетом 2:1. У "Шахтера" отличились Виктор Коваленко (63-я минута) и Факундо Феррейра (90), у "Ворсклы" - Дмитрий Хлёбас (27).
    ФК Шахтер
    Официальный сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 19-го тура чемпионата Украины.

    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в Харькове
    ФК Шахтер Донецк
    Проигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове

    Матч прошел в воскресенье в Харькове и завершился со счетом 2:1. У "Шахтера" отличились Виктор Коваленко (63-я минута) и Факундо Феррейра (90), у "Ворсклы" — Дмитрий Хлёбас (27). "Ворскла" заканчивала встречу в меньшинстве после удаления Евгения Заричнюка (90), сообщает Р-Спорт.

    "Шахтер" набирает 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины На второй строчке — киевское "Динамо".

    Напомним, тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в вылете команды из Лиги Европы виноваты арбитры. Ранее в Харькове испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

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