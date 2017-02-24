КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" пропускает второй мяч в дополнительное время встречи с испанской "Сельтой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Во время атаки испанцев Кабраль на ближней штанге головой замкнул подачу углового. Счет матча стал 0:2 в пользу испанской команды.

Ранее сообщалось, что "горняки" на последней минуте встречи пропустили гол. Во время атаки игроков "Сельты" Гвидетти упал в штрафной "горняков". Судья посчитал это нарушением и показал Ракицкому желтую карточку.

Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.