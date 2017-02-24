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    Спорт

    "Шахтер" пропускает второй мяч в дополнительное время

    (обновлено: )12
    Во второй 15 минутке во время атаки испанцев Кабраль на ближней штанге головой замкнул подачу углового. Счет матча стал 0:2 в пользу "Сельты".
    Сельта - Шахтер. Архивное фото
    Официальный сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" пропускает второй мяч в дополнительное время встречи с испанской "Сельтой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    Официальный сайт ФК "Шахтер"
    Победа на выезде: "Шахтер" обыграл "Сельту" в 1/16 финала Лиги Европы

    Во время атаки испанцев Кабраль на ближней штанге головой замкнул подачу углового. Счет матча стал 0:2 в пользу испанской команды.

    Ранее сообщалось, что "горняки" на последней минуте встречи пропустили гол. Во время атаки игроков "Сельты" Гвидетти упал в штрафной "горняков". Судья посчитал это нарушением и показал Ракицкому желтую карточку.

    Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.

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