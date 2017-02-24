На последней минуте матча "Шахтер" пропустил гол

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в ответном матче с испанской "Сельтой" на последней минуте встречи пропустил гол в свои ворота. Во время атаки игроков "Сельты" Гвидетти упал в штрафной "горняков". Судья посчитал это нарушением и показал Ракицкому желтую карточку.

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Аспас пробил в левый угол ворот, Пятову не удалось отразить удар. Счет встречи стал 0:1. Команды играют дополнительное время.

Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.

Во встрече "Шахтер"-"Сельта" букмекеры отдают предпочтение "горнякам".