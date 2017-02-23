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    Спорт

    "Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала ЛЕ с "Сельтой"

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    В первом матче, который состоялся 16 февраля в испанском Виго, "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола был Бланко Лещук.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер. Архивное фото
    Официальный сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в четверг сыграет с испанской "Сельтой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    Официальный сайт ФК "Шахтер"
    Победа на выезде: "Шахтер" обыграл "Сельту" в 1/16 финала Лиги Европы

    Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.

    Ориентировочные составы

    "Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук.

    "Сельта": Альварес — Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро — Васс, Диас, Эрнандес — Яго Аспас, Гвидетти, Бонгонда.

    Не сыграют: Феррейра — Радойя.

    Арбитр — Славко Винчич (Словения).

    Матч начнется в 22:05.

    Во встрече "Шахтер"-"Сельта" букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

    Смотрите также: "Сельта" vs "Шахтер": все голы и лучшие моменты матча

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