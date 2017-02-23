"Шахтер" сыграет ответный матч 1/16 финала ЛЕ с "Сельтой"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" в четверг сыграет с испанской "Сельтой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук.

"Сельта": Альварес — Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро — Васс, Диас, Эрнандес — Яго Аспас, Гвидетти, Бонгонда.

Не сыграют: Феррейра — Радойя.

Арбитр — Славко Винчич (Словения).

Матч начнется в 22:05.

Во встрече "Шахтер"-"Сельта" букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

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