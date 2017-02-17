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    Фонсека после победы над "Сельтой": еще ничего не решено

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    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, комментируя игру с испанской "Сельтой", заявил, что "был очень сложный матч против отличной команды".
    Главный тренер ФК Шахтер Паулу Фонсека
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека после победного матча с "Сельтой" заявил, что "еще вовсе ничего не решено".

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    "Был очень сложный матч против отличной команды. Слава богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее, еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет", — приводит слова тренера пресс-служба украинской команды.

    "Понятно, что я доволен победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: "Сельта" уступила здесь только "Севилье". Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне", — добавил Фонсека.

    Футболисты донецкого "Шахтера" в четверг победили испанскую "Сельту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук, поразивший ворота соперника на 26-ой минуте.

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