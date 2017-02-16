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    Спорт

    "Шахтер" минимально победил "Сельту" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

    (обновлено: )116
    Встреча в испанском Виго завершилась с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.
    Победа Шахтера в мачте с Сельтой
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил испанскую "Сельту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.

    Дебютный гол Бланко-Лещука за горняков в матче с Сельтой. Видео
    Канал CanalFutbolista на Youtube
    Дебютный гол Бланко Лещука за "горняков" в матче с "Сельтой"

    Смотрите также: Разгромная победа "Шахтера" над португальским "Ольяненсе". Обзор матча

    Матч проходил в испанском Виго. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

    Результаты других матчей первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, прошедших в четверг:

    АЗ (Нидерланды) – "Лион" (Франция) – 1:4,

    "Астра" (Румыния) – "Генк" (Бельгия) – 2:2,

    "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) – "Фиорентина" (Италия) – 0:1,

    "Гент" (Бельгия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 1:0,

    "Лудогорец" (Болгария) – "Копенгаген" (Дания) – 1:2,

    "Олимпиакос" (Греция) – "Османлыспор" (Турция) – 0:0.

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