"Шахтер" минимально победил "Сельту" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил испанскую "Сельту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.

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Матч проходил в испанском Виго. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

Результаты других матчей первых матчей 1/16 финала Лиги Европы, прошедших в четверг:

АЗ (Нидерланды) – "Лион" (Франция) – 1:4,

"Астра" (Румыния) – "Генк" (Бельгия) – 2:2,

"Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия) – "Фиорентина" (Италия) – 0:1,

"Гент" (Бельгия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 1:0,

"Лудогорец" (Болгария) – "Копенгаген" (Дания) – 1:2,

"Олимпиакос" (Греция) – "Османлыспор" (Турция) – 0:0.