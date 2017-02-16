наверх
16.02.201714:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" в четверг сразится с "Сельтой" в 1/16 финала ЛЕ

    (обновлено: )26
    Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем с испанской командой заявил, что "Сельта" - "очень опытна и агрессивна", поэтому он ожидает увидеть "хороший поединок".
    Матч Шахтер - Гент
    пресс-служба "Шахтера"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" сыграет в четверг с испанской "Сельтой" первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба украинского клуба.

    Шахтер разгромил Ольяненсе
    канал "Шахтера" в YouTube
    Разгромная победа "Шахтера" над португальским "Ольяненсе". Обзор матча

    Накануне вечером на стадионе "Бaлаидос" прошла открытая тренировка "Шахтера", а также пресс-конференция главного тренера клуба Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда.

    "Могу отзываться о "Сельте" только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", — сказал  Фонсека.

    Матч состоится в испанском Виго в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге. Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Петр Порошенко
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Все выше и выше. Январское подорожание продуктов. Инфографика
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх