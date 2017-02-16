"Шахтер" в четверг сразится с "Сельтой" в 1/16 финала ЛЕ

пресс-служба "Шахтера"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" сыграет в четверг с испанской "Сельтой" первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Накануне вечером на стадионе "Бaлаидос" прошла открытая тренировка "Шахтера", а также пресс-конференция главного тренера клуба Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда.

"Могу отзываться о "Сельте" только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", — сказал Фонсека.

Матч состоится в испанском Виго в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.