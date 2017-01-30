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    "Шахтер" будет играть все домашние матчи в Харькове

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    Соглашение "Шахтера" со спорткомплексом "Металлист" рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном "Металлиста" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
    Стадион Металлист в Харькове
    пресс-служба "Шахтера"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с областным спортивным комплексом (ОСК) "Металлист" о проведении на его территории всех своих домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, сообщает пресс-служба "горняков" в понедельник.

    Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен проводить все матчи еврокубков, а также большую часть матчей чемпионата Украины в Харькове. Со следующего сезона "горняки" планируют перебраться в Харьков на постоянной основе, заявлял генеральный директор клуба Сергей Палкин.

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    Сайт ФК "Шахтер"
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    Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

    "Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

    Как отмечается, в Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

    В пресс-службе напомнили, что 23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на стадионе "Металлист" встретится с "Сельтой" (Виго). Через несколько дней после матча с испанцами "горняки" в рамках 19-го тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую "Ворсклу".

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