"Шахтер" будет играть все домашние матчи в Харькове

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с областным спортивным комплексом (ОСК) "Металлист" о проведении на его территории всех своих домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, сообщает пресс-служба "горняков" в понедельник.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен проводить все матчи еврокубков, а также большую часть матчей чемпионата Украины в Харькове. Со следующего сезона "горняки" планируют перебраться в Харьков на постоянной основе, заявлял генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Как отмечается, в Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

В пресс-службе напомнили, что 23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на стадионе "Металлист" встретится с "Сельтой" (Виго). Через несколько дней после матча с испанцами "горняки" в рамках 19-го тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую "Ворсклу".