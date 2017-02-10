Если шахтеры поднимут оружие, возьму автомат и примкну к блокаде ЛДНР - Насалик

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик считает, что решение о торговой блокаде в Донбассе должно быть принято на политическом уровне Верховной Радой, в этом случае ее должны проводить силовики.

По словам министра, "вопрос блокады — это вопрос политического решения, которое может принять Верховная Рада Украины".

"Махновщины не должно быть. Если вы (парламент — Ред.) примете решение о полной блокаде, то эту блокаду должны проводить не добровольцы, а Служба безопасности Украины, армия и все другие силовые структуры", — сказал Насалик в ходе "Часа вопрос к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

"Но вы должны тогда принять совместную ответственность. Если эти люди (шахтеры — ред), лишенные права на существование, а это 60 тысяч, возьмут оружие и пополнят ряды незаконных вооруженных формирований, это кровь, которая будет у нас в государстве", — добавил министр.

"Полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат зарплату. И тогда, если шахтеры поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый возьму автомат и присоединюсь к блокаде", — заявил глава Минэнерго.

Насалик вновь заявил, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.

В начале февраля бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Позже они перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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Днем 6 февраля возле Бахмута произошла стычка между представителями Нацполиции и участниками блокады. Последние обвинили полицию в избиении, в правоохранительных органах заявили, что действовали "в рамках компетенции".

На следующий день руководитель Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин объявил об окончании блокады. Позже ее участники опровергли данную информацию.