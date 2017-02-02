Разгромная победа "Шахтера" над португальским "Ольяненсе". Обзор матча

Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0, сообщает "Сегодня".

Первый хет-трик в оранжево-черной футболке на свой счет записал аргентинский новичок Густаво Бланко Лещук.

В пятницу, 3 февраля, команда Паулу Фонсеки в рамках Atlantic Cup встретится с датским "Ольборгом". Начало — в 18:00.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы.