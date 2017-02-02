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    Разгромная победа "Шахтера" над португальским "Ольяненсе". Обзор матча

    (обновлено: )7201
    Донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге.
    канал "Шахтера" в YouTube

    Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0, сообщает "Сегодня".

    Первый хет-трик в оранжево-черной футболке на свой счет записал аргентинский новичок Густаво Бланко Лещук.

    В пятницу, 3 февраля, команда Паулу Фонсеки в рамках Atlantic Cup встретится с датским "Ольборгом". Начало — в 18:00.

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    Ранее сообщалось, что "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы.

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