Бланко Лещук о матче "Шахтера" с "Сельтой": у меня большие ожидания

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Все испанские клубы очень сильны, но игроки "Шахтера" рассчитывают на положительный исход игры, заявил нападающий "горняков" Густаво Бланко Лещук, комментируя подготовку к матчам 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

"Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Ла Лигу – благо ее там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь важно не уступить на выезде", — добавил Лещук. А отвечая на вопрос о том, насколько он готов к предстоящему первому матчу в Испании, заметил: "На сто процентов: и физически, и ментально. Если главный тренер предоставит мне такую возможность, я выйду и покажу все лучшее, на что способен", — заявил футболист в интервью официальному сайту "Шахтера".

По словам Бланко Лещука, у него большие ожидания от предстоящих матчей.



