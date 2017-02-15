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    Бланко Лещук о матче "Шахтера" с "Сельтой": у меня большие ожидания

    (обновлено: )37
    Как заявил нападающий "горняков" Бланко Лещук, у него большие ожидания от предстоящих матчей команды с испанской "Сельтой", которую форвард называет сильной командой, с которой сложно играть.
    Густаво Бланко Лещук. Архивное фото
    shakhtar.com

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Все испанские клубы очень сильны, но игроки "Шахтера" рассчитывают на положительный исход игры, заявил нападающий "горняков" Густаво Бланко Лещук, комментируя подготовку к матчам 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

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    пресс-служба "Шахтера"
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    "Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Ла Лигу – благо ее там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь важно не уступить на выезде", — добавил Лещук. А отвечая на вопрос о том, насколько он готов к предстоящему первому матчу в Испании, заметил: "На сто процентов: и физически, и ментально. Если главный тренер предоставит мне такую возможность, я выйду и покажу все лучшее, на что способен", — заявил футболист в интервью официальному сайту "Шахтера".

    По словам Бланко Лещука, у него большие ожидания от предстоящих матчей.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге. Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.
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