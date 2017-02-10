Экс-хавбек сборной Украины Тимощук завершил карьеру футболиста

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Экс-хавбек сборной Украины Анатолий Тимощук принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщил 37-летний спортсмен в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления", — заявил Тимощук. — Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы".

Также экс-хавбек сборной Украины подчеркнул, что у него нет предложений о продолжении футбольной карьеры в качестве футболиста, но есть варианты поработать в роли тренера.

"На данный момент больше предложений о тренерской работе", — приводит его слова издание SportArena.

Последним клубом Тимощука был казахстанский "Кайрат", который футболист покинул в ноябре минувшего года после окончания срока действия трудового соглашения. До "Кайрата" футболист выступал за российский "Зенит", мюнхенскую "Баварию" и донецкий "Шахтер".