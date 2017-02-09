Смерть экс-вратаря "Динамо" Виктора Чанова: убийство или несчастный случай?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" Виктор Чанов умер в среду, 8 февраля. На момент смерти Чанову было всего 57 лет. Однако точная причина смерти до сих пор не называется. Тем временем, в СМИ появляется все больше противоречивых версий.

Жестокое избиение или несчастный случай?

Сперва в СМИ появилась информация, что Чанов умер после жестокого избиения под Киевом, которое произошло еще в конце января.

По информации российский "Спорт-Экспресс", неизвестные остановили его авто и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция, но через две недели он скончался.

Однако родные Чанова заявили, что его никто не избивал перед смертью. Об этом в своем Facebook написала Ирина Чанова, невестка голкипера. "RIP На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!", - написала она.

В то же время в полиции заявили, что Чанов погиб от падения с высоты и никакого избиения не было. Как рассказали в Нацполиции Киева, экс-голкипер сборной СССР скончался, не приходя в сознание.

В полиции уточнили, что сама трагедия произошла еще 21 января.

"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 в 10 часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты. Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста", — говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Нацполиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в данном регионе.

О причинах смерти Чанова высказался и знаменитый защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов. Однако, по его словам, это была нелепая смерть от бытовой травмы.

"Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его теща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте. После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из нее, то полноценной жизнью все равно уже жить не смог бы", — цитирует его Сегодня.

Кузнецов вспоминает, что Чанов был не только хорошим вратарем, но и человеком. Никаких конфликтов ни в клубе, ни в сборной у него никогда не было.

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Виктор Чанов — знаменитый футбольный вратарь и тренер родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо". На счету Чанова 21 матч за сборную СССР.

За свою карьеру Виктор Чанов трижды становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок СССР и побеждал в Кубке обладателей кубков.

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".