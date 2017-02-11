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    ФФУ пожизненно дисквалифицировала двух футболистов за игру в сборной ДНР

    (обновлено: )26412
    На основании документов СБУ Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ 10 февраля принял решение о пожизненной дисквалификации Сергея Артюха и Артема Евланова.
    Федерация футбола Украины
    Из открытых источников

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины решил пожизненно дисквалифицировать футболистов Сергея Артюха и Артема Евланова, сообщает спортивное издание "Футбол 24".

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    "Служба безопасности Украины передала в ФФУ документы, в которых сообщается, что украинские футболисты Сергей Артюх и Артем Евланов принимали участие в матчах за "сборную ДНР", а сейчас пытаются найти себе клубы в Украине", — говорится в сообщении.

    Федерация футбола Украины обратилась в КДК ФФУ и передала соответствующие документы. На основании документов СБУ комитет 10 февраля принял решение о пожизненной дисквалификации этих игроков.

    Артюх выступал во многих украинских клубах, в том числе "Ворскла" и "Сталь", цвета которых защищал в Высшей лиге. Евланов играл за "Закарпатье", "Титан", а также попробовал свои силы в ряде словацких клубов. В последнее время 32-летний игрок выступал в турнирах ДНР в составе донецкого ФК "Победа".

    Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) расширила дисквалификацию бывшего игрока киевского "Динамо" и полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Романа Еременко, отстранение от футбола распространяется не только на страны Европы, но и на все страны мира.

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