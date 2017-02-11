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    Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции

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    Украинский форвард вышел в стартовом составе "Карабюкспора" на домашний поединок против "Бешикташа". Хозяева повели в счете в начале второго тайма.
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    Удачно сработала замена от Игора Тудора, который только на 46-й минуте выпустил Зэца — футболист отличился на 50-й минуте, сообщает football.ua.

    Евгений Селезнев укрепил лидерство "Карабюкспора". Украинец забил на 73-й минуте. Форварда поменяли на Паппа на 90+2 минуте, чтобы потянуть время.  Абубакар на 87-й минуте сократил разрыв.

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    Портал WhoScored оценил игру украинца в 7,5 баллов — высший балл в составе обоих команд (такую же оценку также получили вратарь хозяев Шахин, а также хавбек гостей Хатчинсон).

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