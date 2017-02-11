Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции

Удачно сработала замена от Игора Тудора, который только на 46-й минуте выпустил Зэца — футболист отличился на 50-й минуте, сообщает football.ua.

Евгений Селезнев укрепил лидерство "Карабюкспора". Украинец забил на 73-й минуте. Форварда поменяли на Паппа на 90+2 минуте, чтобы потянуть время. Абубакар на 87-й минуте сократил разрыв.

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Портал WhoScored оценил игру украинца в 7,5 баллов — высший балл в составе обоих команд (такую же оценку также получили вратарь хозяев Шахин, а также хавбек гостей Хатчинсон).