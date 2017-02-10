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    Аналитика и комментарии

    Бандера вне игры. О футболе, нацизме и институте имиджа Украины

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (88)

    (обновлено: )14010
    В Украине решили пойти своим, пусть и весьма неожиданным путем: вслед за вспыхивающими один за другим скандалами намереваются создать институт для улучшения имиджа страны за границей.
    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    Александр Семененко / Facebook

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украину преследуют скандалы, на этот раз — идеологические. Польский политик и лидер правящей в стране партии Ярослав Качиньский открыто заявил, что Украине следует сделать выбор: или Запад, или Бандера, а футболист Роман Зозуля превращается в глазах футбольной Европы, как это ни печально, едва ли не в символ нацизма.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Качиньскому политически выгодно использование ситуации в Украине – Якубин

    Выбор для Украины от Качиньского

    Качиньский продолжает свою линию. Несколькими днями ранее он заявлял, что героизация Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным планам и стремлениям страны. Теперь же в интервью изданию Gazeta Polska лидер "Права и справедливости" фактически обвинил украинскую сторону.

    "Нужно выбрать — или интеграция с Западом и отклонение традиций УПА, или Восток и все, что с ним связано. Я знаю, что такое же сообщение прозвучало от господина президента Анджея Дуды. Украинское общество, украинские политики стоят перед такой альтернативой. Нельзя проводить политику в отрыве от действительности, а она выглядит так, как я сказал господину Порошенко", — сказал он в ходе интервью для издания.

    "Мы должны открыто сказать, что уровень игнорирования властью в Киеве геноцида, совершенного против наших граждан на Волыни и в Восточной Галиции, а часто также ложь об истинном ходе (событий), прославление виновников перешли приемлемую границу. Мы поддерживаем независимость Украины, развитие демократии в этой стране, но не откажемся от требования правды", — резюмировал Качиньский.

    Реакции от официального Киева пока не последовало. Хотя на реплики Качиньского о Бандере уже отвечал крайне влиятельный сегодня глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

    "Ярослав Качиньский уверен, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". И этот человек хочет навязывать украинцам собственные причудливые представления о прошлом как предпосылку поддержки в настоящем. Империализм с осложнениями", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Памятник Бандере
    Фото из открытых источников
    Вместе невозможно и врозь никак. Бандера или Европа?

    Зозуля и дело международного масштаба

    Зато Киев в лице министра иностранных дел Украины Павла Климкина отреагировал на неприятную историю с футболистом Романом Зозулей и обвинениями его в нацизме, которая получила продолжение в Германии. Болельщики немецкой "Баварии" во время матча Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0) вывесили на трибунах большие баннеры с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон". Продержали их около минуты.

    Климкин заявил, что для него, как и для многих в МИД, "ситуация вокруг украинского футболиста Романа Зозули является лично эмоциональным делом", а в целом украинская сторона с самого начала дела пытается помочь футболисту. Также Климкин уже традиционно обвинил РФ, сказав, что испанскими фанатами манипулировали.

    А генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в Facebook написал, что потребует извинений от клуба.

    Ранее президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что против 17 фанатов "Райо Вальекано", которые участвовали в акции против украинского нападающего Романа Зозули, будут открыты уголовные дела.

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    Напомним, Роман Зозуля в конце января должен был перейти из "Бетиса" на правах аренды в "Райо Вальекано", но трансфер не состоялся из-за протестов фанатов, обвинивших футболиста в нацизме. Игрок вернулся в "Бетис", но по правилам не сможет выступать за команду до лета.

    Поправят имидж?

    А еще в четверг, 9 февраля, глава МИД Павел Климкин анонсировал создание Украинского института по улучшению имиджа страны за границей, который должен заработать максимум через четыре месяца. Предполагается, что это будет государственное учреждение — не часть МИД, но аффилированое с ним.

    И этому институту, похоже, будем чем заняться, поскольку имидж Украины в массовом сознании Запада регулярно покрывается новыми пятнами. Хотя, возможно, все-таки стоит решать свои внутренние проблемы, а не заботиться о том, что думают другие?

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