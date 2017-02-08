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    Умер легенда новозеландского футбола Стив Самнер

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    Обладатель ордена ФИФА "За заслуги" Стив Самнер скончался от рака в возрасте 61 года. Играя на позиции полузащитника, он забил 22 гола в 58 международных матчах.
    Футболист Стив Самнер. Архивное фото
    hamiltonwanderers.co.nz

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Легенда новозеландского футбола Стив Самнер умер от рака в 61 год, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    В 2015 году Самнеру поставили диагноз рак простаты. В апреле ему бы исполнилось 62 года, сообщает Р-Спорт.

    Обладатель ордена ФИФА "За заслуги" Самнер был капитаном сборной Новой Зеландии на чемпионате мира 1982 года и стал автором перового гола в истории новозеландского футбола на мундиале. Всего же, играя на позиции полузащитника, он забил 22 гола в 58 международных матчах, включая шесть мячей во встрече квалификационного турнира к чемпионату мира против Фиджи (13:0), которая завершилась самой крупной победой в истории команды Новой Зеландии.

    Новозеландцы лишь дважды выступали на чемпионатах мира – в 1982 году и в 2010-м. Самнер также добился успехов на клубном уровне, пять раз став чемпионом страны и шесть раз обладателем Кубка Новой Зеландии.

    В январе скончался известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев.

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