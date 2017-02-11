В Анголе в давке на футбольном стадионе погибли 17 человек

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Анголе из-за давки на футбольном стадионе погибли по меньшей мере 17 человек, еще десятки получили травмы, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AP.

Давка произошла на стадионе в городе Уиге на севере страны, когда сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды "Санта Рита" и "Рекреативо" из Либоло.

Сообщается, что погибли также дети.

В связи со случившимся президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш поручил оказать помощь раненым и начать расследование трагедии.

Напомним, в январе фанаты индийского актера Шахруха Хана, которого называют "король Болливуда", устроили давку на встрече с кумиром, один человек погиб.