наверх
11.02.201708:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Анголе в давке на футбольном стадионе погибли 17 человек

    (обновлено: )26
    Сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды "Санта Рита" и "Рекреативо" из Либоло. Среди погибших есть дети.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Wong Maye-E

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Анголе из-за давки на футбольном стадионе погибли по меньшей мере 17 человек, еще десятки получили травмы, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AP.

    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    Александр Семененко / Facebook
    Бандера вне игры. О футболе, нацизме и институте имиджа Украины

    Давка произошла на стадионе в городе Уиге на севере страны, когда сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды "Санта Рита" и "Рекреативо" из Либоло.

    Сообщается, что погибли также дети.

    В связи со случившимся президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш поручил оказать помощь раненым и начать расследование трагедии.

    Напомним, в январе фанаты индийского актера Шахруха Хана, которого называют "король Болливуда", устроили давку на встрече с кумиром, один человек погиб.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе