Волынец: шахтерские регионы превращают в зону экономического бедствия

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Для ликвидации шахт создадут специальный фонд. Средства на это возьмут из концессионных и арендных платежей. Такое решение приняло правительство.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игорь Насалика, это обеспечит необходимые поступления в бюджет.

О какой сумме идет речь и какие угледобывающие предприятия первые в очереди на закрытие, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Які шахти припинять роботу і скільки загалом їх планують закрити?

– Йдеться про законопроект "Про створення спецфонду за рахунок концесійних та фіскальних платежів". Тобто буде проведено збір додаткових податків – зрозуміло у кого. І далі ці кошти будуть акумульовані на закриття шахт.

Тоді виникає питання: а яких шахт? Я голова профспілки, підписант галузевої угоди. Одночасно голова Національного об'єднання та федерації вільних профспілок. Підписант генеральної угоди. Є в Україні закон про соціальний діалог. Якщо ми в соціальному діалозі з владою та з роботодавцями, то паралельно вони мають проговорити про цю ситуацію, і коли Кабмін чи Міністерство енергетики розробляє законопроект, вони мали ж з нами проговорити, що будуть закривати шахти, які шахти, де будуть створюватися робочі місця.

Я про це чую вперше, я про це знаходжу інформацію в окремих ЗМІ. У мене виникає таке саме питання: які шахти будуть закриті, в яких регіонах, де будуть створені робочі місця, які на це будуть виділені ресурси, в які терміни це буде проведено?

Ще 18 січня у парламенті відбулося спільне засідання Міненерго і профільного комітету з питань палива, енергетики та ядерної безпеки. І це пройшло непоміченим пресою, бо преси там не було. І розглядали проект стратегії енергетики України до 2035 року. І там передбачено на першому етапі закрити 30 шахт, не сказано в який термін, потім ще 17.

32 державні шахти знаходяться на підконтрольній українській владі. А закрити хочуть 47. Дві будуть у держвласності. Значить, ще 15 шахт, які знаходяться у власності приватних структур і які успішно працюють.

Але якщо подивитися структуру запасів в українських надрах по вугіллю, газу і нафті, то у нас запаси вугілля складають 97,5%. А нафта і газ, разом взяти, всього 2,5%. При цьому у нас ця матеріально-фінансова база, ця наука галузева не ліквідована повністю. І робочі місця! Цілі шахтарські регіони, які існують за рахунок того, що є шахти.

Мені невідомо, які шахти уряд збирається закрити. Якщо уряд далі себе так буде поводити, буде інша розмова.

Що саме ви плануєте тоді робити?

— По-перше, я вже сьогодні буду звертатися до всіх членських організацій: що будуть закриватися якісь шахти, що з нами не рахуються, з нами граються в кішки-мишки, що корупція продовжується, що є заборгованість по зарплаті, вона зростає. І ясно, що це вже інший підхід, інше ставлення і недовіра до влади.

Яка на сьогоднішній день заборгованість по зарплаті у шахтарів?

– Держпідприємство "Лисичанськвугілля" – там не виплачена зарплата в повному обсязі ще за грудень 2015 року. Ще 15% – за минулий рік. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. І вже закінчився січень, зараз вже треба заплатити.

В інших об'єднаннях є заборгованість за грудень, але вона буде нарощуватися, починаючи з січня. Є проблеми. Ціна на вугілля, яку підвищили з 1 січня, в півтора рази нижча, ніж ціна на те вугілля, яке продовжують завозити з-за кордону. І ті кошти, які передбачені в цьому році на державну підтримку, це мізер.

Це нічого не значить, заборгованість запрограмована по зарплаті.

До чого може призвести ситуація, якщо дійсно шахти будуть закривати?

– Умовно у нас є кілька прибуткових шахт. Але якщо подолати корупцію і не закуповувати обладнання в два рази вище, прибрати "смотрящіх", оптимізувати виплати, то можна досягнути прибутковості в 85 шахт нашої країни. Це я говорю про ті, які знаходяться в державному секторі.

В Польщі всього 5% шахт знаходяться в приватному секторі. Їх спочатку пробували приватизувати, потім реприватизували, але в Польщі дуже сильна профспілка гірників та енергетиків.

Там люди не сплачують внески в старі кишенькові профспілки, там люди свідомі і турбуються про свої родини та про себе. Вони активні, вони структуровані в громадські організації, вони знаходяться водієвій, незалежній профспілці. Тому ця профспілка зараз, не дивлячись на паризький протокол, тримається так, що навіть під тиском ЄС там не закрити шахти.

Що може бути з шахтарями у випадку закриття підприємств?

– Якщо буде реалізований сценарій Кабміну, про який ми ще нічого конкретно не знаємо, регіони шахтарські перетворяться в зону економічного, екологічного та соціального лиха. Це буде деградація територій, це будуть страйки великі, це будуть проблеми у влади, це буде активна діяльність незалежної профспілки України, яку я очолюю. І цю ситуацію максимально буду намагатися персонально перенести на міжнародну площадку. Міжнародну конфедерацію профспілок, Глобальну профспілку, міжнародну організацію праці і так далі. І нашій владі буде непереливки при такій ситуації.

Найкращий може бути результат, коли буде соціальний діалог: відкрито і попередньо проговорювати, що така-то шахта збиткова, що не можна вже нічого зробити для того, щоб її вивести на прибутковість. Тоді шукаємо шляхи, що для цього можна зробити, які будуть застосовані компенсатори для створення робочих місць, які інвестиції будуть залучені.

Це так робиться в усьому цивілізованому світі. У нас, на жаль, розробляють законопроект, на Кабміні затверджують. Так не повинно бути.

Держстат повідомляв, що видобуток кам'яного вугілля в України в грудні 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшився на 3% і склав більше 2,5 мільйонів тонн. За рахунок чого?

– Вугілля в Україні не вистачає. Є ще склади стратегічних запасів. І ми не знаємо, скільки там вугілля, ми лише маємо від Держстату інформацію, що запаси в Україні упали на 34,8%. Тобто це критична ситуація.

Зараз блокується привезення вугілля. І його не можна нічим замістити, газові групи вугілля неможливо замістити. З ПАР ми не можемо завезти швидко вугілля, це просто неможливо. Це треба спочатку заключити контракти, зробити передоплату валютою, довезти його океаном, розвантажити сюди, довезти – і вартість цього вугілля буде в два рази дорожче, ніж українського.

І на 3% навіть якщо відбулося зараз зростання, то це нічого не значить, бо наші 32 шахти зараз видобувають від 14 до 20 тисяч тонн щодоби. Не вугілля – гірничої маси. І там може бути середня 40-50% зольність. Після збагачення концентрату буде значно менше. Тому ми не повинні втішатися тим, що зараз погода заставила трошки мобілізуватися і більше видати на-гора вугілля.

Це не значить, що ситуація в галузі кардинально змінюється, ні. Але якщо влада подає сигнали, що шахти треба закрити, хто піде в вуз, навчатися гірничій професії? Ніхто не піде. Бо вони чують від влади, що шахти будуть закриті. Ми завтра не будемо мати ні спеціалістів, ні інженерів, нікого.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что износ энергооборудования в Украине составляет приблизительно 60%, поэтому с перебоями в энергоснабжении придется сталкиваться все чаще.