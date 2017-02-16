Игрок "Динамо" дисквалифицирован на пять матчей за драку с "Шахтером"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал нападающего киевского "Динамо" Жуниора Мораеса на 5 матчей.

Об этом сообщает FootballHub на своей странице в Facebook.

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В декабре футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес устроил массовую драку с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча этих команд в 18-м туре чемпионата Украины. Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 4:3.