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    Игрок "Динамо" дисквалифицирован на пять матчей за драку с "Шахтером"

    (обновлено: )31
    Сообщается, что форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес дисквалифицирован за массовую драку, которую он устроил с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча команд в 18-м туре чемпионата Украины.
    Жуниор Мораес
    wikipedia Biser Todorov

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал нападающего киевского "Динамо" Жуниора Мораеса на 5 матчей.

    Об этом сообщает FootballHub на своей странице в Facebook.

    Смотрите также видео: Мораес устроил драку с игроками "Шахтера"

    В декабре футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес устроил массовую драку с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча этих команд в 18-м туре чемпионата Украины. Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 4:3.

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