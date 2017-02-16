"Шахтер" открыл счет в матче с "Сельтой"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" открывает счет в матче с испанской "Сельтой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Автором гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.

Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил — мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.

Матч проходит в испанском Виго. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.