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    "Шахтер" открыл счет в матче с "Сельтой"

    (обновлено: )79
    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил - мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.
    ФК Шахтер. Архивное фото
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" открывает счет в матче с испанской "Сельтой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Автором гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма.

    Шахтер разгромил Ольяненсе
    канал "Шахтера" в YouTube
    Разгромная победа "Шахтера" над португальским "Ольяненсе". Обзор матча

    Тайсон разогнал контратаку "горняков", Фред вывел Марлоса один на один, бразилец обыграл вратаря и пробил — мяч попал в спину Бонгонды, но на добивании был Бланко Лещук.

    Матч проходит в испанском Виго. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге. Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.
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