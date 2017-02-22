"Шахтер" vs "Сельта": букмекеры уверены в победе "горняков"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Букмекеры отдают предпочтение донецкому "Шахтеру" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

Поединок состоится в четверг, 23 февраля, в Харькове. Первый матч "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Букмекеры считают, что у "Шахтера" будет явное преимущество. Так, коэффициент на победу "горняков" — 1,57, а на гостевой успех "Сельты" — 6,05, пишет ZN.UA.

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Ничья считается чуть более вероятной — 4,00. Самым реальным точным исходом аналитики считают минимальную победу дончан со счетом 1:0. При этом выход подопечных Паулу Фонсеки в следующую стадию сомнений не вызывает — 1,10.