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    "Шахтер" vs "Сельта": букмекеры уверены в победе "горняков"

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    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "горняки" выиграли с минимальным счетом - 1:0. Коэффициент на победу "Шахтера" - 1,57, а на гостевой успех "Сельты" - 6,05.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    Официальный сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Букмекеры отдают предпочтение донецкому "Шахтеру" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

    Поединок состоится в четверг, 23 февраля, в Харькове. Первый матч "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0.

    Букмекеры считают, что у "Шахтера" будет явное преимущество. Так, коэффициент на победу "горняков" — 1,57, а на гостевой успех "Сельты" — 6,05, пишет ZN.UA.

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    Ничья считается чуть более вероятной — 4,00. Самым реальным точным исходом аналитики считают минимальную победу дончан со счетом 1:0. При этом выход подопечных Паулу Фонсеки в следующую стадию сомнений не вызывает — 1,10.

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