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    Спорт

    "Сельта" обыграла "Шахтер" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

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    Основное время встречи завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Победу по сумме двух встреч испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.
    Шахтер - Сельта
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

    Матч 1/16 финала Лиги Европы Сельта - Шахтер
    Официальный сайт ФК "Шахтер"
    Победа на выезде: "Шахтер" обыграл "Сельту" в 1/16 финала Лиги Европы

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    Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.

    Соперник "Сельты" по 1/8 финала Лиги Европы станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

    Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.

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