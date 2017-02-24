"Сельта" обыграла "Шахтер" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Испанская "Сельта" в дополнительное время обыграла донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

Смотрите также: "Сельта" vs "Шахтер": все голы и лучшие моменты матча

Основное время встречи, прошедшей в четверг в Харькове, завершилось победой "Сельты" со счетом 1:0. Гол забил Яго Аспас, реализовавший на 90-й минуте пенальти. Так как в первом матче, который прошел 16 февраля в Виго, "Шахтер" победил со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. Победу по сумме двух встреч и путевку в 1/8 финала турнира испанской команде принес Густаво Кабраль, забивший на 108-й минуте.

Соперник "Сельты" по 1/8 финала Лиги Европы станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

Напомним, первый матч 16 февраля "горняки" выиграли с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал форвард "горняков" Бланко Лещук на 26 минуте первого тайма. Матч проходил в испанском Виго.