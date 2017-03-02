Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

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"Нет тех горняков, которые бы уже не были найдены", — цитирует Синютку NewsOne.

Он не подтвердил информацию об 11 погибших.

"Жертвы есть, но информация касательно 11 шахтеров пока не подтверждена. Пока известно о 8 погибших, ждем окончания спасательной операции", — уточнил губернатор.

Также, как передает dyvys.info, Волынец позднее сообщил, что известно о 10 погибших, а двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.