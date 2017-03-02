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    Взрыв на шахте. Гройсман срочно вылетает во Львовскую область

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (8)

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    Вместе с главой правительства в регион вылетают министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщил пресс-секретарь премьера.
    Владимир Гройсман в вертолете
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и вылетает во Львовскую область, где на шахте №10 "Степная" объединения "Львовуголь" произошел взрыв и обрушение горной породы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

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    "Вместе с главой правительства в регион вылетают министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин", — написал Столярчук.

    Создан оперативный штаб для координации соответствующих служб".

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    Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, на шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

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