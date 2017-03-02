Взрыв на шахте во Львовской области: Порошенко объявил всеукраинский траур

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи со взрывом на шахте "Степная" во Львовской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек. Вместе с тем, согласно данным ГСЧС, в шахте находились 172 горняка, на аварийном участке были 34 шахтера, из которых 8 погибли.

"Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Также Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.

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