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    Фотоитоги 2 марта: взрыв на шахте под Львовом и стрельба с погоней в Киеве

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (15)

    (обновлено: )48
    Взрыв на шахте Степная во Львовской области
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    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
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    На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты от фракции Свобода и Солидарность.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве. Министр иностранных дел Германии Габриэль находится в Украине с рабочим визитом.
    Картина австрийского художника Густава Климта Цветущий сад продана на вечерних торгах Sothebys Искусство импрессионизма и модернизма в среду за 48 миллионов фунтов стерлингов – рекордную сумму за пейзаж художника.
    Взрыв на шахте Степная во Львовской области
    Взрыв на шахте "Степная" во Львовской области.
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП.
    dtp.kiev.ua в Facebook
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей.
    Прокуратура Киева
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский".
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам.
    facebook.com/ukrainianchess
    Во Львове пикетируют здание горсовета
    Во Львове работники рынка "Привокзальный" в четверг пикетируют здание городского совета, требуя от мэра Андрея Садового урегулировать ситуацию на рынке. Предприниматели заявили, что рынок находится в коммунальной собственности, однако сейчас начались притеснения людей, которые там работают. В частности, продавцов не допускают на свои рабочие места.
    Игорь Зинкевич в Facebook
    На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты от фракции Свобода и Солидарность.
    На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты от фракции "Свобода" и "Солидарность". Драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.
    УНИАН
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве. Министр иностранных дел Германии Габриэль находится в Украине с рабочим визитом.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве. Министр иностранных дел Германии Габриэль находится в Украине с рабочим визитом.
    УНИАН
    Картина австрийского художника Густава Климта Цветущий сад продана на вечерних торгах Sothebys Искусство импрессионизма и модернизма в среду за 48 миллионов фунтов стерлингов – рекордную сумму за пейзаж художника.
    Картина австрийского художника Густава Климта "Цветущий сад" продана на вечерних торгах Sotheby"s "Искусство импрессионизма и модернизма" в среду за 48 миллионов фунтов стерлингов – рекордную сумму за пейзаж художника.
    REUTERS Peter Nicholls

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    Взрыв на шахте "Степная" во Львовской области.

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" во Львовской области. По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горянка. В стране объявлен траур по погибшим.

    Также известно, что по факту взрыва открыто уголовное производство.

    Смотрите также: Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

    В Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки.  

    Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.

    Смотрите также фотоленту: НСК "Олимпийский": экскурсия по главному спорткомплексу страны

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