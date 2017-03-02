Фотоитоги 2 марта: взрыв на шахте под Львовом и стрельба с погоней в Киеве

В четверг произошла авария на шахте "Степная" во Львовской области. По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горянка. В стране объявлен траур по погибшим.
Также известно, что по факту взрыва открыто уголовное производство.
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В Киеве на Радужном массиве утром в четверг вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, после чего произошла погоня с участием полиции. Возле железнодорожной станции "Троещина" угонщик вышел из маршрутки и скрылся. В результате происшествия ранен один человек, предварительно, водитель маршрутки.
Полиция объявила преступника в розыск. Согласно описанию, мужчина — ростом 170-185 см, 30-35 лет, одет в черный камуфляж.
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