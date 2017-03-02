Фотоитоги 2 марта: взрыв на шахте под Львовом и стрельба с погоней в Киеве

Во Львове работники рынка "Привокзальный" в четверг пикетируют здание городского совета, требуя от мэра Андрея Садового урегулировать ситуацию на рынке. Предприниматели заявили, что рынок находится в коммунальной собственности, однако сейчас начались притеснения людей, которые там работают. В частности, продавцов не допускают на свои рабочие места.