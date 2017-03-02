Пострадавшие при взрыве во Львовской области 14 шахтеров госпитализированы

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пострадавшие в результате аварии на шахте во Львовской области 14 горняков госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Четырнадцать травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу", — говорится в сообщении.

По оперативной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 12 — в состоянии средней тяжести. Два человека находятся в реанимации, одиннадцать — в хирургии, один — в травматологии.

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В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В стране объявлен траур по погибшим.