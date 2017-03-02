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    Пострадавшие при взрыве во Львовской области 14 шахтеров госпитализированы

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (15)

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    По оперативной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 12 - в состоянии средней тяжести. Два человека находятся в реанимации, одиннадцать - в хирургии, один - в травматологии.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
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    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пострадавшие в результате аварии на шахте во Львовской области 14 горняков госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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    Украина скорбит. Львовщина и другие крупные аварии на шахтах

    "Четырнадцать травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу", — говорится в сообщении.

    По оперативной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 12 — в состоянии средней тяжести. Два человека находятся в реанимации, одиннадцать — в хирургии, один — в травматологии.

    Смотрите также видео: Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В стране объявлен траур по погибшим.

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