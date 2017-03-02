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    Авария на шахте во Львовской области: на поверхность подняты все горняки

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (12)

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    В ГСЧС сообщили, что в настоящее время все горняки, которые находились на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь", подняты на поверхность.
    Взрыв на шахте Степная во Львовской области
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Подняты на поверхность все горняки, которые были на аварийном участке шахты в Львовской области, подтвердила Госслужба Украины по ЧС.

    "В настоящее время все горняки подняты на поверхность", — говорится в сообщении ведомства.

    Смотрите также видео: Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным Госслужбы Украины по ЧС, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В стране объявлен траур по погибшим.

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