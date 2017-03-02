Украина скорбит. Львовщина и другие крупные аварии на шахтах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Трагедия на Львовщине

В четверг, 2 марта, во Львовской области на шахте №10 "Степная" прогремел взрыв. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, пока известно о восьми погибших горняках.

В момент взрыва в шахте находились 172 горняка.

В то же время глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил об 11 погибших. "На шахте Степная ГП "Львовуголь" авария! Взрыв метана. 11 (!!!) погибших!!!" – написал он на своей странице в Facebook.

В связи с аварией на шахте в Украине создали координационный штаб, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур. "Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии на Львовщине. Соответствующий указ подписан сегодня", — написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Также Порошенко поручил Кабмину провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности производства.

Самые крупные аварии

За годы независимости Украины это уже не первая такая крупная трагедия. Ниже приводится справочная информация о самых крупных авариях на шахтах в Украине.

29 июня 1991 года в городе Угледар Донецкой области произошла авария на шахте "Южнодонбасская" №1. Тогда погибли 32 человека, шестеро пострадали. Вследствие пожара конвейерной ленты горняки отравились монооксидом углерода.

9 июня 1992 года в результате ЧП на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области погибли 63 человека, еще 37 пострадали. На предприятии "Краснодонуголь" произошел взрыв пылевоздушной смеси, возгорание началось от искрения в высоковольтном кабеле.

3 сентября 1994 года на шахте "Славяносербская" произошел взрыв метана и угольной пыли. В результате аварии 30 горняков погибли, еще 27 пострадали. В образовавшихся завалах оказались 40 шахтеров. Чтобы освободить горняков, были задействованы соединения гражданской обороны и подразделения армии.

4 апреля 1998 года на шахте имени А. А. Скочинского в Донецке произошел взрыв метано-воздушной смеси и обвал породы. В результате аварии погибли 63 человека, еще 51 пострадал. Возгорание метана началось в угольном аккумулирующем бункере и привело к взрыву угольной пыли. Тогда был уволен директор шахты, главный инженер, главный энергетик, заместитель директора по ОТ, двух начальников участков. Технический директор ГХК, генеральный директор ГХК и главный энергетик ГХК получили выговоры

24 мая 1999 года на шахте имени Засядько в Донецке произошел взрыв метана в результате короткого замыкания в двигателе электровоза. Погибли 50 горняков: 39 горняков на шахте и 11 умерли в больницах. Еще 49 были травмированы. Были уволены два начальника участка, механик участка, а также замдиректора по производству.

11 марта 2000 года на шахте им. Баракова в Луганской области произошел взрыв пылевоздушной смеси в результате нарушения правил безопасности. В результате аварии 80 горняков погибли, еще 7 пострадали. За допущенную аварию были уволены с занимаемой должности и уволены с работы: директор, главный инженер, заместители директора по производству и охране труда, главный механик, начальник участка ВТБ, сменный инженер, начальник участка конвейерного транспорта.

Также было открыто уголовное производство в отношении главного инженера, главного механика и начальника конвейерного транспорта. Начальник участка и главный механик были осуждены на 5 лет, главный инженер на 3,5 года, горный мастер получил 4 года условно, а директор шахты 5 лет условно.

19 августа 2001 года на шахте имени Засядько в Донецке произошел взрыв метановоздушной смеси. Погибли 55 человек, еще 33 пострадали.

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7 июля 2002 года на шахте "Украина" в Донецкой области произошло возгорание угольной толка и конвейерной ленты. В результате аварии 35 человек погибли, 49 пострадали. Горняки погибли от отравления угарным газом.

20 июля 2004 года на шахте "Краснолиманская" в Донецкой области произошел пожар и взрыв рудничного газа. Погибли 37 человек.

Новая серия взрывов на шахте имени Засядько произошла в ноябре-декабре 2007 года, которые унесли жизни 106 человек, еще 138 пострадали.

Так, в ночь на 18 ноября 2007 года на шахте имени Засядько произошел взрыв метано-воздушной смеси. В этот момент в ней находились более 400 человек, большинство из них были эвакуированы. Взрыв газа унес жизни 101 горняка.

1 декабря на том же месте произошел повторный взрыв, в результате которого 44 горняка были госпитализированы.

Вечером 2 декабря в 12-м восточном конвейерном штреке пласта К-8 шахты опять произошел взрыв, погибли пять человек. Всего в результате трех взрывов погибли 106 человек. В областных медицинских учреждениях на лечении после взрывов находилось 158 горняков. Аварийный участок на шахте был затоплен.

В настоящее время добыча угля на шахте полностью прекращена.

29 июля 2011 года на шахте "Суходольская-Восточная" в Луганской области произошел взрыв метана с последующим взрывом пылевоздушной смеси. В результате аварии погибли 28 человек. Причиной возгорания метановоздушной смеси стало электрическое искрение. Было уволено трех начальников участка, начальника смены, заместителя директора по охране труда и главного инженера. Главному энергетику, главному механику, директору шахты, руководителям ПАО "Краснодонуголь" (главному энергетику, главному механику, заместителю директора по охране труда и техническому директору) объявили выговоры.

4 марта 2015 года в Донецке на шахте Засядько около 5 часов утра прогремел новый взрыв метана. Во время взрыва под землей находились 230 горняков. По данным, озвученным в ДНР, в результате аварии погибли как минимум 30 человек.

Крупные аварии на шахтах в мире в 2014-2017 годах

31 октября 2016 года в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин произошел взрыв. В момент взрыва под землей находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли.

25 февраля 2016 года в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров. В последующие дни количество взрывов превысило пять.

В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность, погибли 36 человек.

21 ноября 2015 года произошел пожар на шахте в провинции Хэйлунцзян (Китай). По сообщению агентства Синьхуа, в этот момент работали 38 человек, по меньшей мере 21 человек погиб.

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13 мая 2014 года в населенном пункте Сома в Турции в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария на шахте. По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент обрушения под землей находились 787 шахтеров. На месте погиб 201 человек, впоследствии еще один шахтер скончался в больнице.

По данным из открытых источников интернет