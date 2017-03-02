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    Спецкор: взрыв на шахте "Степная" обвалил горную породу

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (15)

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    Спецкор Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий сообщил, что на шахте "Степной" все-еще работают аварийные бригады и подразделения Минэнерго и ГСЧС, судьба 20 горняков остается пока неизвестной.
    Взрыв на шахте Степная во Львовской области
    zaxid.net

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    После взрыва на шахте "Степная" во Львовской области восемь горняков погибли, шесть — с травмами подняты на поверхность. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. 

    В то же время председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщает об 11 погибших.

    Олег Синютка о ситуации на шахте Степная
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    Глава Львовской ОГА о ситуации на шахте после взрыва

    Премьер Владимир Гройсман, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и глава ГСЧС Николай Чечеткин вылетают во Львовскую область.

    Подробности о процессе поднятия горняков из шахты сообщил спецкор Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи відома точна цифра загиблих? 

    — Наразі, на жаль, точної цифри загиблих на шахті "Степовій" у Львівській області встановити не вдалось. Там працюють аварійні бригади та підрозділи Міненерго та ДСНС. Власне, в прес-службі ДСНС цю ситуацію не коментують, зазначають, що потрібно, в першу чергу, якнайшвидше провести аварійні роботи на шахті та допомогти гірникам, які ще залишаються під землею. За інформацією прес-служби ДСНС ще залишається невідомою доля 20 гірників на шахті "Степовій" на момент, коли там стався вибух. 

    Смотрите также: Взрыв на шахте во Львовской области: кадры с места трагедии

    Чи не говорять, як саме збираються діставати гірників? Можливо, в координаційному штабі вже щось заявили?

    На шахте в Китае прогремел взрыв
    @cctvnews
    На шахте в Китае прогремел взрыв: более 30 горняков остались под землей

    — Власне, координаційний штаб створили зовсім ще нещодавно, буквально декілька годин тому. Також у прес-службі не повідомляють, як саме вони будуть допомагати гірникам, які залишились там, на шахті. Створюється зараз координаційний штаб, обговорює цю ситуацію і шукає шляхи, як можна було б вирішити цю ситуацію, допомогти гірникам якнайшвидше вибратись із шахти. Цю роботу зараз планують, і наразі цю всю концепцію розроблюють. 

    Відомо, як сталась трагедія? 

    — Наразі також точної інформації ще не отримували. У прес-службі ДСНС ще нічого конкретного сказати не можуть. Що їм було відомо, це те, що під землею стався вибух метану і внаслідок цього вибуху обвалилась гірська порода, тобто за попередньою інформацією саме це спричинило таку страшну аварію, ситуацію на шахті. 

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