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    Возросло число пострадавших при взрыве на шахте "Степная"

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (18)

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    Как сообщается, во Львове уже оказывают медицинскую помощь шести шахтерам, которые находятся в тяжелом состоянии. В результате взрыва погибли 8 горняков.
    Взрыв на шахте Степная во Львовской области
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Количество шахтеров, пострадавших в результате взрыва метана на шахте "Степная" во Львовской области горняков увеличилось до двадцати одного, сообщает "Радио Свобода". 

    Пострадавшие в результате аварии на шахте во Львовской области шахтеры
    vk.com/gromadske_che
    Взрыв на шахте во Львовской области: кадры с места трагедии

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС Украины, в результате аварии погибли восемь горняков, шесть пострадали, судьба еще 20 была неизвестна. Позже полиция сообщила, что 20 горняков спасены, их поднимают на поверхность. Всего на участке, где произошла авария, находились 34 горняка. В Украине объявлен траур по погибшим.

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    Как сообщается, их сейчас перевозят во Львовскую городскую больницу. Кроме того, во Львове уже оказывают медицинскую помощь шести шахтерам, которые находятся в тяжелом состоянии.

    Председатель регионального объединения независимых профсоюзов Виталий Онижук отметил, что на шахте "произошел взрыв газа метана, и это вызвало ненадлежащее оборудование шахты".

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