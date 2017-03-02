Глава "Киевавтодора" решил уволиться после обрушения Шулявского моста

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава "Киевавтодора" Александр Густелев написал заявление на увольнение после инцидента с Шулявским мостом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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В понедельник вечером в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили во вторник ко второй половине дня.

"Написал заявление и руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев", — цитирует Кличко пресс-служба КГГА.