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    Шулявский мост нужно реконструировать с расширением до шести полос — Кава

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (35)

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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктура Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение по реконструкции Шулявского моста должно быть основано на том, чтобы в его процессе киевляне теряли как можно меньше времени.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Недавний обвал Шулявского моста обратил еще большее внимание к вопросу транспортной инфраструктуры Киева. Сейчас движение на моту ограничено, проезжая его часть уменьшена на 70 см с двух сторон, чтоб немного его разгрузить.

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Обвал Шулявского моста. Спецкор: Кличко чего-то не договаривает

    Ситуацию с Шулявским путепроводом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктура Александр Кава.

    "Я думаю, что оптимальное решение — это реконструкция существующей развязки с расширением ее до шести полос, заменой пилонов, укреплением опор. Это самый быстрый вариант, не нужно забывать, что чем быстрее будет сделана реконструкция, тем меньше времени наши соотечественники потеряют. Поскольку в любом случае реконструкция этой развязки приведет к усложнению проезда в этом месте, а Шулявская развязка критическое место. Закрытие на лишние три недели Шулявской развязки это уже много неудобств для сотен тысяч киевлян. Потому я думаю, что решение должно быть основано на том, чтобы киевляне как можно меньше времени теряли в процессе реконструкции", — считает эксперт.

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