Шулявский мост нужно реконструировать с расширением до шести полос — Кава

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Недавний обвал Шулявского моста обратил еще большее внимание к вопросу транспортной инфраструктуры Киева. Сейчас движение на моту ограничено, проезжая его часть уменьшена на 70 см с двух сторон, чтоб немного его разгрузить.

Ситуацию с Шулявским путепроводом прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктура Александр Кава.

"Я думаю, что оптимальное решение — это реконструкция существующей развязки с расширением ее до шести полос, заменой пилонов, укреплением опор. Это самый быстрый вариант, не нужно забывать, что чем быстрее будет сделана реконструкция, тем меньше времени наши соотечественники потеряют. Поскольку в любом случае реконструкция этой развязки приведет к усложнению проезда в этом месте, а Шулявская развязка критическое место. Закрытие на лишние три недели Шулявской развязки это уже много неудобств для сотен тысяч киевлян. Потому я думаю, что решение должно быть основано на том, чтобы киевляне как можно меньше времени теряли в процессе реконструкции", — считает эксперт.