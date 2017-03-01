наверх
01.03.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии - Омелян

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (33)

    (обновлено: )22
    Владимир Омелян сообщил, что из семнадцати тысяч мостов в Украине четыре тысячи подлежат немедленному ремонту, однако в текущем году планируют отремонтировать лишь 80 мостов.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более половины дорожных мостов в Украине находятся в аварийном состоянии, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Обвал моста в Киеве: разрушается все аварийное – эксперт

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    "Вы знаете, недавно была ситуация в Киеве (обрушение моста), к сожалению, по Украине она еще хуже. Из 17 тысяч мостов в Украине около девяти тысяч — в аварийном состоянии, четыре тысячи подлежат немедленному ремонту", — заявил Омелян на пресс-конференции.

    По его словам, в текущем году власти планируют отремонтировать лишь 80 мостов.

    Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году Кабмин планирует привлечь на ремонт и строительство дорог около 35 миллиардов гривен (около 1,3 миллиарда долларов). Это позволит отремонтировать около 2,2 тысячи километров дорог.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахтеры. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия