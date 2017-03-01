В Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии - Омелян

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более половины дорожных мостов в Украине находятся в аварийном состоянии, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

"Вы знаете, недавно была ситуация в Киеве (обрушение моста), к сожалению, по Украине она еще хуже. Из 17 тысяч мостов в Украине около девяти тысяч — в аварийном состоянии, четыре тысячи подлежат немедленному ремонту", — заявил Омелян на пресс-конференции.

По его словам, в текущем году власти планируют отремонтировать лишь 80 мостов.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году Кабмин планирует привлечь на ремонт и строительство дорог около 35 миллиардов гривен (около 1,3 миллиарда долларов). Это позволит отремонтировать около 2,2 тысячи километров дорог.