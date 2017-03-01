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    В Полтаве на автомобильный мост рухнула электроопора

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (32)

    (обновлено: )122
    Согласно предварительной информации, ЧП произошло на Супруновском путепроводе, где в конце прошлого года ремонтники перестилали асфальт. В результате инцидента никто не пострадал.
    В Полтаве на автомобильный мост рухнула электроопора
    fakty.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Электроопора рухнула на автомобильный мост в Полтаве, сообщают местные жители.

    Сообщается, что инцидент произошел на Супруновском путепроводе, где в конце прошлого года ремонтники перестилали асфальт.

    "Урегулирование проблемы взяли на себя патрульные полицейские, а соответствующие коммунальные службы принялись за устранение преграды на пути транспорта», — сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области", — уточнили в пресс-службе ГУ Полтавской области.

    fakty.ua
    В Полтаве на автомобильный мост рухнула электроопора

    В результате инцидента никто не пострадал, однако на мосту образовалась пробка.

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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