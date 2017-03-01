КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Электроопора рухнула на автомобильный мост в Полтаве, сообщают местные жители.

Сообщается, что инцидент произошел на Супруновском путепроводе, где в конце прошлого года ремонтники перестилали асфальт.

"Урегулирование проблемы взяли на себя патрульные полицейские, а соответствующие коммунальные службы принялись за устранение преграды на пути транспорта», — сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области", — уточнили в пресс-службе ГУ Полтавской области.

fakty.ua В Полтаве на автомобильный мост рухнула электроопора

В результате инцидента никто не пострадал, однако на мосту образовалась пробка.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.