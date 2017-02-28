Шулявский мост в Киеве перекрыт только для грузовых автомобилей - СМИ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Шулявский мост в Киеве, где произошло обрушение накануне, во вторник перекрыт только для движения по нему грузовых автомобилей, сообщает "112 Украина".

"На въезде на Шулявский мост дежурит патрульная полиция. Они рассказали, что дежурят, чтобы не допустить въезда на мост грузовиков, все другие автомобили — легковые, маршрутные такси и троллейбусы — могут проезжать по мосту. Движение по нему возобновлено по всем полосам", — сообщила корреспондент канала.

Она отметила, что расположенный под мостом пешеходный участок также перекрывался, но теперь люди свободно могут пройти под ним.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.