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    Киев

    Шулявский мост в Киеве перекрыт только для грузовых автомобилей - СМИ

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (26)

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    На въезде на Шулявский мост дежурит патрульная полиция, чтобы не допустить въезда на мост грузовиков, все другие автомобили - легковые, маршрутные такси и троллейбусы - могут проезжать по мосту.
    Обрушение моста в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Шулявский мост в Киеве, где произошло обрушение накануне, во вторник перекрыт только для движения по нему грузовых автомобилей, сообщает "112 Украина"

    Обвал моста на Шулявке с высоты птичьего полета
    Канал "УНН" на Youtube
    Обвал моста в Киеве с высоты птичьего полета

    "На въезде на Шулявский мост дежурит патрульная полиция. Они рассказали, что дежурят, чтобы не допустить въезда на мост грузовиков, все другие автомобили — легковые, маршрутные такси и троллейбусы — могут проезжать по мосту. Движение по нему возобновлено по всем полосам", — сообщила корреспондент канала.

    Она отметила, что расположенный под мостом пешеходный участок также перекрывался, но теперь люди свободно могут пройти под ним. 

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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