Мост "устал", Кличко "задолбал". Соцсети о рухнувшем в Киеве мосте

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В понедельник, 27 февраля, в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Жертв и пострадавших нет. Движение по мосту перекрыто полностью в обоих направлениях, движение по проспекту Победы под мостом осуществляется без ограничений в обоих направлениях.

Конструкции Шулявского путепровода в Шевченковском районе Киева были сильно повреждены в результате нескольких крупных пожаров на рынке секонд-хенда, который располагался под ним, заявил мэр столицы Виталий Кличко. "Аварийным он признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это (обрушение Шулявского моста, – Ред.) произошло из-за нарушения правил эксплуатации", – заявил мэр Киева.

В украинском сегменте соцсетей обрушение моста на Шулявке стало одной из приоритетных тем для обсуждения и поводом для множества комментариев: "Рано или поздно вся эта инфраструктура начнет сыпаться. Это цена того, что мы 20 лет делали вид, что социализм ушел не совсем, что можно сохранить низкие тарифы и делать вид, что все будет в порядке. Не будет". Есть в сетях и более оптимистичные комменты: "Во всем нужно уметь видеть хорошее. Это ведь мог быть не мост, а АЭС".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook