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    Киев

    В Киеве частично обрушился автомобильный мост на Шулявке

    (обновлено: )74692
    На месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Факты

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева, сообщает новостной сайт телеканала ICTV.

    Инцидент произошел около 20.30.

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    "Мост понемногу сыплется. Однако под ним продолжают стоять машины. Обвал задел одну машину. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    По данным телеканала, на месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

    В свою очередь телеканал "112 Украина" сообщает, что на место прибыл мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что мост мог обвалиться в результате нарушения норм эксплуатации.

    "Аварийным он (мост – ред.) не признан… но мы видим, что он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы (малые архитектурные формы, ларьки – прим.ред), где был пожар в этом месте", — сказал Кличко.

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    Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Мост держался на временных металлических опорах.

    Факты
    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе

    Ранее сообщалось, что в Киеве произошли три крупных пожара. В ночь на 11 февраля горел автобусный парк. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже в два часа ночи огонь удалось потушить. 

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