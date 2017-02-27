В Киеве частично обрушился автомобильный мост на Шулявке

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева, сообщает новостной сайт телеканала ICTV.

Инцидент произошел около 20.30.

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"Мост понемногу сыплется. Однако под ним продолжают стоять машины. Обвал задел одну машину. Среди людей пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на месте ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.

В свою очередь телеканал "112 Украина" сообщает, что на место прибыл мэр города Виталий Кличко. Он заявил, что мост мог обвалиться в результате нарушения норм эксплуатации.

"Аварийным он (мост – ред.) не признан… но мы видим, что он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы (малые архитектурные формы, ларьки – прим.ред), где был пожар в этом месте", — сказал Кличко.

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Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Мост держался на временных металлических опорах.

Факты В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли три крупных пожара. В ночь на 11 февраля горел автобусный парк. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже в два часа ночи огонь удалось потушить.