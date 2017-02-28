наверх
28.02.201716:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве 10 мостов "ограниченно годны для эксплуатации" - "Киевавтодор"

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (21)

    (обновлено: )5510
    Как сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, относительно сооружений, которые являются "ограниченно годными для эксплуатации", есть экспертные выводы.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Десять мостов в столице являются "ограниченно годными для эксплуатации", сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

    Ситуация в районе Шулявского моста после обрушения
    канал Ingvar Shapik в YouTube
    Ситуация в районе Шулявского моста после обрушения

    В понедельник вечером в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    "Вчера мы получили от мэра задачи дополнительно тщательно проверить все искусственные сооружения (путепроводы и мосты) в Киеве. Это 170 объектов. Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатации. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций", — цитирует Густелева пресс-служба КГГА.

    Сообщается, что сегодня аварийных мостов в Киеве нет, а "ограниченно годными для эксплуатации" являются 10 сооружений.

    "Относительно этих объектов есть экспертные выводы, согласно которым проводятся необходимые работы", — подытожил Густелев.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украинские предприятия под угрозой "национализации" ЛНР и ДНР. Инфографика
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ