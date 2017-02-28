В Киеве 10 мостов "ограниченно годны для эксплуатации" - "Киевавтодор"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Десять мостов в столице являются "ограниченно годными для эксплуатации", сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

В понедельник вечером в Киеве произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

"Вчера мы получили от мэра задачи дополнительно тщательно проверить все искусственные сооружения (путепроводы и мосты) в Киеве. Это 170 объектов. Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатации. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций", — цитирует Густелева пресс-служба КГГА.

Сообщается, что сегодня аварийных мостов в Киеве нет, а "ограниченно годными для эксплуатации" являются 10 сооружений.

"Относительно этих объектов есть экспертные выводы, согласно которым проводятся необходимые работы", — подытожил Густелев.