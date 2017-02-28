Обвал Шулявского моста. Спецкор: Кличко чего-то не договаривает

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Утром 28 февраля пробки в Киеве достигали 7 баллов. Причина — в частичном обвале Шулявского путепровода.

Из-за частичного обрушения Шулявского моста изменена работа троллейбусов на нескольких маршрутах. Городская власть призывает водителей избегать этот участок.

После обследования путепровода будет принято решение, что с ним делать: позволять частичное движение или запрещать его полностью.

Спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил подробности с брифинга по ситуации на Шулявском путепроводе, который проводил мэр Киева Виталий Кличко.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Перше застереження, яке зробив Кличко, що рух великовагового транспорту на Шулявському шляхопроводі буде заборонено, громадський транспорт буде курсувати, і так само курсуватиме тут легковий транспорт. Віталій Кличко заявляє, що звільняє через ситуацію з Шулявським шляхопроводом свого заступника, заступника голови КМДА Іллю Сагайдака. Чи є вже підписані накази і розпорядження, мер не уточнив. Крім того, Кличко звернеться до президента Петра Порошенка, аби той звільнив з посади керівника Солом'янської РДА Віктора Шкуро. Відповідаючи на моє питання, у чому провина цих двох людей, Кличко наголосив, нічого не кажучи про Іллю Сагайдака, що за стан всіх транспортних артерій відповідає безпосередньо керівник району. Очевидно, що таке звернення до глави держави Кличко підпише найближчим часом.

Ще кілька цікавих новин. По-перше, є висновки науково-виробничого підприємства експертного центру «Мостовий центр», керівник цього центру Іван Байдович заявив, що стан самої конструкції Шулявського шляхопроводу в порядку, несучі конструкції в порядку, є лише питання до бетонного покриття цього мосту — воно надто старе. Кличко, роблячи свою заяву, сказав що загалом в Києві всі конструкції не ремонтувалися протягом десятиліть, так само протягом десятиліть капітально не вкладалися гроші в ці конструкції, мер пообіцяв, що протягом найближчих півтора-двох років Шулявський шляхопровід буде відремонтовано та відреконструйовано, як це обіцяно було раніше міською владою. І як мінімум на це потрібно буде витрачати з міського бюджету півтора мільярди гривень, заявив Кличко.

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Висновок експертів загалом зводиться до кількох наступних речей. По-перше, на самому мості слід обмежити проїзд великовагового транспорту. Тому що консоль сама шляхопроводу впала внаслідок удару, а цей удар якраз і може бути спричинений проїздом великовагового транспорту. По-друге, обрушення самої консолі сталося через корозію бетонного покриття Шулявського шляхопроводу. По-третє, експерти рекомендують з кожного боку обмежити проїжджу частину на 0,7 метра в місці, де ця консоль обвалилася. По-четверте, експерти рекомендують щоденно досліджувати стан Шулявського мосту, що робиться з його несучою частиною, яким навантаженням він піддається. Також під самим мостом, в місці, де нависає консоль, або ж пішохідна частина, мають встановити обмежувачі.

Також варто додати, що на питання, чи довіряє Віталій Кличко на 100% тим експертним рішенням, які сьогодні протягом ночі виробили і надали київському міському голові експертні установи, мер чомусь не відповів", — повідомив Олександр Івасівка.

Напомним, эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире "ГС" отметил, что стоимость ремонта столичного проспекта Победы исчислялась сотнями миллионов гривен, но протяженность участка была не такая уж и большая.