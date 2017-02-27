Движение транспорта по Шулявскому мосту в Киеве полностью запрещено

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Запрет на движение по Шулявскому путепроводу продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко, находясь на месте происшествия.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

"До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будет запускать транспорт", — заявил Кличко в комментарии "112 Украина".

Он подчеркнул, что по результатам этого обследования будет принято решение, будет ли мост перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

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"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", — заявил мэр.

При этом Кличко пообещал, что к 6.00 вторника власти города будут обладать более детальной информацией. По его словам, в КГГА уже есть предложения по ремонту моста, а его обрушение только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет неофициально считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним; мост держался на временных металлических опорах.