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    Киев

    Движение транспорта по Шулявскому мосту в Киеве полностью запрещено

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (4)

    (обновлено: )13201
    Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место происшествия и заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент прорабатываются варианты на тот случай, если он будет полностью закрыт.
    Виталий Кличко возле обрушившегося моста на Шулявке
    Facebook Алексей Школьного

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Запрет на движение по Шулявскому путепроводу продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко, находясь на месте происшествия.

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко
    В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    "До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будет запускать транспорт", — заявил Кличко в комментарии "112 Украина".

    Он подчеркнул, что по результатам этого обследования будет принято решение, будет ли мост перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

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    "Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", — заявил мэр.

    При этом Кличко пообещал, что к 6.00 вторника власти города будут обладать более детальной информацией. По его словам, в КГГА уже есть предложения по ремонту моста, а его обрушение только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

    Мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет неофициально считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним; мост держался на временных металлических опорах.

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