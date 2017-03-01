Обвал моста в Киеве: разрушается все аварийное – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Коррозия бетона — причина частичного обрушения Шулявского моста, которое так напугало киевлян. Среди людей пострадавших нет, однако конструкция повредила один автомобиль. Последствия обвала ликвидированы.

Данный мост горел уже трижды. Сентябрь 2006 — горели палатки с вещами секонд-хенда. Выгорело 500 квадратных метров торговых площадей. Февраль 2007-го — выгорело 80 квадратных метров, обошлось без серьезных ограничений движения. Третий раз рынок секонд-хенда вспыхнул в конце апреля 2007 года. По свидетельствам очевидцев, пламя было настолько мощным, что расплавило асфальт на мосту, и он начал прилипать к подошвам обуви. Под мостом обрушилась защитная штукатурка. Конструкция потеряла около 30% своей прочности.

Обвал моста в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Можно было предвидеть ситуацию с Шулявским мостом?

— Он уже давно находится в статусе аварийного, поэтому ничего особенно удивительного не произошло. Если мост аварийный уже большое количество лет, то когда-то аварийное превращается в разрушенное. Это обычный процесс.

Киевская городская государственная администрация отмечает, что последние исследования технического состояния Шулявского моста в Киеве проводились в 2012 году. Это норма?

— Конечно, аварийное сооружение необходимо исследовать один раз в год. У нас есть даже нормы на этот счет. Это государственные строительные нормы, раздел "Сооружение транспорта".

Мосты обследуются один раз в пять лет, это если мы говорим о новом дорожно-транспортном сооружении, которому менее 20 лет, до одного года максимум – это когда дорожно-транспортному сооружению более 60–80 лет. Однако так как Шулявский путепровод был аварийным, то, естественно, исследование должно быть раз в год.

Насколько он безопасен сейчас?

— Сложно сказать. Я думаю, сейчас будут проведены все необходимые исследования и в данном случае мы получим объективную оценку. Сперва его перекрыли, потом открыли для движения транспорта. Я уверен, что это обоснованное решение.

Я уверен, что те предварительные экспертизы, которые были проведены, позволили открыть частично ограниченное движение по этому сооружению. То есть я не думаю, что власть при наличии хоть какой-то угрозы могла бы открыть просто так. Однако, конечно, более глубокая экспертиза была бы более интересна, все-таки что там внутри происходит.

Что с ним проще сделать — отремонтировать или снести и построить новый?

— Это очень сложный вопрос. Конечно, без каких-либо расчетов сложно дать на него ответ. Дело в том, что узел Шулявка – очень важный для города. У города много развязок, Шулявка – один из мостов, который оказывает значительное влияние на транспортную ситуацию. И в то время, когда горел он горел несколько лет назад, город действительно испытывал огромные трудности с транспортом. Поэтому перекрыть его – транспортные потери будут велики.

В Киеве 10 путепроводов является "ограниченно годными" для эксплуатации, аварийных путепроводов нет. Что это значит?

— Я могу сделать выводы из этого, что по ним запрещено движение тяжелого транспорта – тяжелых груженых фур или спецтехники. Я думаю, что это уже звоночки к тому, чтобы начать капитальный ремонт.

В Киеве большие проблемы с капитальным ремонтом дорожно-транспортных сооружений. Кажется, это был ремонт моста Патона. Больше, к сожалению, не помню каких-либо примеров. То есть необходимо исследования проводить.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ремонт Шулявского путепровода потребуется полтора миллиарда гривен.

А замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики Петр Кузик в эфире "ГС" заявил, что представители городской власти виновны в том, что вовремя не сообщили об аварийном состоянии Шулявского моста.