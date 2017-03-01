Шульмейстер: мэр Кличко должен взять ответственность за обвал моста на себя

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Движение Шулявским путепроводом восстановлено. Единственное ограничение в том, что по мосту будет запрещено движение грузового транспорта. Об этом заявил во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Также Кличко сообщил, что увольняет заместителя председателя горгосадминистрации по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и просит президента Петра Порошенко уволить главу Соломенского района Виктора Шкуро.

Мэр также поручил проверить путепроводы, мосты в столице и их техническое состояние, и принять решение о дальнейшей работе и режиме их эксплуатации.

Почему допустили такую ситуацию с Шулявским мостом, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

То есть конструкции моста в порядке, а бетонная оболочка устарела, имеем коррозию бетона?

– Да, это очень может быть. Это усталостное напряжение в конструкциях приводит к таким разрушениям.

И всему виной крупногабаритный транспорт?

– Знаете, проблема значительно шире, чем просто усталость бетона. Проблема по всей Украине есть, и она в том, что порядка 65% всех мостовых конструкций находится в аварийном состоянии. То есть они могут в любой момент, в любом месте Украины упасть.

Хорошо, что не было жертв, жертвы могут быть, и это чудо, что не было ничего такого. Потому что она могла упасть на дорогу, на транспорт, могла быть авария большая. Но это предупреждение серьезное, и не только Кличко, это предупреждение всей стране, что инфраструктура находится в усталостном и очень отсталом состоянии техническом. Она требует внимания, требует инвестиций.

Деньги в местных органах власти, включая Киевсовет, деньги есть, и деньги должны быть использованы на инфраструктуру. И я не думаю, что это вина одного только директора департамента, или зама Кличко, которого уволили. Проблема – системная, по всей Украине, и случайно эта проблема реализовалась в Киеве. Она могла быть везде, в любом месте.

Почему не проводился мониторинг, почему не проводилась хоть какая-то реконструкция? Сейчас говорят о полной реконструкции.

– Дело в том, что деньги появились на все эти мероприятия только недавно. Это позитивный результат децентрализации, в результате чего у местных органов власти появились деньги.

К сожалению, эти деньги не используют целевым образом на инфраструктуру, а используют на другие цели. Они не идут ни на дороги, ни на мосты, ни на другие элементы инфраструктуры. Сейчас это очень серьезный сигнал для того, чтобы все органы власти пересмотрели те деньги, которые они получают на сегодня из бюджета, плюс получают пятипроцентный, так называемый, сбор, то есть со всех заправок в бюджет местных органов власти поступают деньги, регулярно, каждый день.

Эти деньги должны быть направлены на инфраструктуру. Если сейчас этого не сделать, то дальше последствия могут быть очень серьезными – 65% мостов в Украине в аварийном состоянии.

Есть какие-то нормы безопасности, которые запрещают пользование мостом, возможно, где-то такое в законодательстве или в определенных актах прописано?

– Я таких не знаю. Единственное, в случае, если с мостом уже что-то происходит, перед тем, как его открывать, видимо, нужно было провести инспекцию.

Я надеюсь, эта инспекция техническая была экстренным образом проведена сегодня утром, и принято решение, я надеюсь, взвешенное, чтобы открыть движение по мосту. Я считаю, что перед тем, как его полностью закрывать, в случае, если по нему все-таки можно двигаться на сегодня, то нужно проложить альтернативные пути для того, чтобы минимальная нагрузка шла на людей, на водителей.

По вашему мнению, насколько серьезные повреждения моста?

– Упали конструкции, которые не были несущими, скорее всего. Потому что если бы в несущих был дефект, то его невозможно было бы использовать дальше. То есть, скорее всего, не несущие конструкции какие-то упали. Поэтому по нему сейчас ограничено движение.

Я не смотрел, что с ним происходит, с этим мостом, нужны специалисты, инженеры, которые, сопроматчики, которые должны посмотреть на это. Но у любого моста есть срок службы, срок эксплуатации. В случае, если этот мост, а это наверняка так, перешел через эти сроки эксплуатации, то необходима ревизия, и не только этого моста.

Необходимо сделать ревизию, в принципе, всех сооружений, которые перешли через свои сроки, плановые сроки службы.

Если вы говорите, что у нас более 60% конструкций в таком вымученном состоянии, как долго вообще их можно эксплуатировать, учитывая аварийность?

– Все дальше – на воле случая. То есть где-то прошла больше машина, где-то прошли солдаты вногу, и все – это может обвалиться. Поэтому есть четкие, в соответствии с ГОСТами сроки службы, и есть четкие меры, которые необходимо предпринимать после прохождения этих сроков службы, а именно: нужно проводить ревизию, нужно просматривать полностью мост либо путепровод, все, что угодно. Это требует внимания и инвестиций. Деньги есть.

В чем страшность ситуации? В том, что деньги на это есть. Они просто не используются должным образом. И я не думаю, что это вина одного человека, которого уволили.

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Какая конструкция может быть следующей в рейтинге аварийности?

– Трудно сейчас сказать. Я очень много по Украине видел мостов в ужасном состоянии, и это не только Киевская область. Любая область. Там есть такие мосты. И мэры, которые по-хозяйски относятся к своему городу, они переживают за эти места, и они обращают на это внимание.

Сейчас был дан сигнал всем местным органам власти по всей Украине, сигнал очень серьезный, о том, что на это необходимо обращать очень тщательное внимание, потому что это безопасность наших людей. И сейчас этим сигналом очень важно, чтобы воспользовались.

По вашему мнению, обосновано ли решение уволить Сагайдака и предложение по увольнению председателя РГА?

– Я считаю, что ответственность по этому случаю должен был взять, прежде всего, мэр на себя. Вообще, должно быть правило и культура, в случае, если в хозяйстве в чьем-то происходит какая-то аварийная ситуация, то человек, который отвечает за этот регион, должен брать на себя ответственность.

Это не значит, что он должен делать себе харакири или прыгать с девятого этажа, абсолютно нет. Он должен выйти к людям, сказать: да, это моя ответственность, да, мы понимаем, что были проблемы, да, мы знаем, как их решать, и мы их будем решать, вот план действий, вот ответственный, вот сроки.

Во время Евровидения будет ощутимая нагрузка на мост, по которому проходит ветка метро на Левом берегу. В каком состоянии она вообще?

– Дело даже не в Евровидении, дело в системе. Должна быть система регулярного контроля инфраструктуры, анализа ее и ее восстановления. В случае если этого нет, то у нас такие мины, как вот эта, будут взрываться регулярно. И, к сожалению, не всегда будет обходиться без жертв.

Поэтому, не зависимо от того – Евровидение, Евро-2012 или еще что-то, – должна быть система по контролю инфраструктуры, нужно смотреть паспортные данные, сколько, какая инфраструктура, какой у нее срок службы, сколько она уже прослужила, и в случае, если нарушаются сроки эксплуатации, превышаются, то нужно делать тщательную ревизию и ремонт.

Ранее спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка сообщил, что на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ремонт Шулявского путепровода потребуется полтора миллиарда гривен.

А замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики Петр Кузик в эфире "ГС" заявил, что представители городской власти виновны в том, что вовремя не сообщили об аварийном состоянии Шулявского моста.