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    Кузик: в районе Шулявского моста в Киеве теперь будет коллапс

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (28)

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    Первый заместитель председателя Постоянной комиссии КГГА по вопросам бюджета и социально-экономического развития Петр Кузик в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что принимать решение о реконструкции моста после его обвала непрофессионально.
    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Движение транспорта по Шулявскому мосту в Киеве возобновили, однако пока в ограниченном режиме. На мосту остается коммунальная техника. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на данный момент нет угрозы разрушения моста.

    Фотожабы на обрушение моста в Киеве
    Facebook Татьяны Шпирко
    Соцсети взорвали фотожабы на "уставший" мост Кличко после обрушения

    О реконструкции моста в эфире радиостанции Голос Столицы высказался первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Петр Кузик.

    "Проблема запущена, он ремонтировался последний раз при СССР, поэтому очевидно было, что его надо ремонтировать. Сейчас будет в этой зоне коллапс, потому что это движение полностью восстановить быстро не удастся. В том, что можно восстановить частично движение и параллельно ремонтировать, я откровенно сомневаюсь. Надо капитально реконструировать этот мост, перекрывать его и пришло уже время. Но беда в том, что мы принимаем решение о реконструкции уже после того как рушатся мосты, здания, это очень непрофессионально", — считает Кузик.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

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