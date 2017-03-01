Кузик: в районе Шулявского моста в Киеве теперь будет коллапс

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Движение транспорта по Шулявскому мосту в Киеве возобновили, однако пока в ограниченном режиме. На мосту остается коммунальная техника. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на данный момент нет угрозы разрушения моста.

О реконструкции моста в эфире радиостанции Голос Столицы высказался первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Петр Кузик.

"Проблема запущена, он ремонтировался последний раз при СССР, поэтому очевидно было, что его надо ремонтировать. Сейчас будет в этой зоне коллапс, потому что это движение полностью восстановить быстро не удастся. В том, что можно восстановить частично движение и параллельно ремонтировать, я откровенно сомневаюсь. Надо капитально реконструировать этот мост, перекрывать его и пришло уже время. Но беда в том, что мы принимаем решение о реконструкции уже после того как рушатся мосты, здания, это очень непрофессионально", — считает Кузик.

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В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.